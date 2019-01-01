Старриджа могут дисквалифицировать из-за ставок

Футболист может понести наказание за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии.

Игрока Ливерпуля Дэниэля Старриджа подозревают в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии (FA).

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Как сообщает The Sun, два родственника Старриджа сделали ставки на его трансферы. Первую сделал двоюродный брат футболиста - он поставил 10 тысяч фунтов стерлингов на переход Дэниэля в миланский Интер, но переход не состоялся и брат проиграл деньги.

Другой родственник поставил на переход Старриджа в Вест Хэм, и он выиграл крупную сумму, однако источник ее не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Дэниэля Старриджа обвинили в том, что он сделал ставки на исход двух матчей.