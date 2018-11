Ярмоленко проведет встречу с фанатами на стадионе Вест Хэма

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко проведет встречу с фанатами.

Читай также: Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме

Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", украинец пообщается с болельщиками в клубном магазине на стадионе команды. Также Ярмоленко проведет автограф-сессию.

Come and meet the man himself at the London Stadium Store tomorrow! 🙌 pic.twitter.com/gaz7ydwoqx