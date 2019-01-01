Ярмоленко проведет встречу с фанатами на стадионе Вест Хэма

Украинец пообщается с болельщиками и раздаст автографы.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко проведет встречу с фанатами.

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Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", украинец пообщается с болельщиками в клубном магазине на стадионе команды. Также Ярмоленко проведет автограф-сессию.

Come and meet the man himself at the London Stadium Store tomorrow! 🙌 pic.twitter.com/gaz7ydwoqx — West Ham United (@WestHamUtd) 17 ноября 2018 г.

Напомним, что в данный момент Андрей Ярмоленко восстанавливается после тяжелой травмы, которую он получил 20-го октября в матче против Тоттенхэма.

Отметим, что украинцу сделали операцию на ахилловом сухожилии и он пропустит как минимум пол года.