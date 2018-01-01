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Строители нового стадиона Тоттенхэма отстали от графика - источник

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Вероятная дата открытия - 2 марта.
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Getty Images

Открытие нового стадиона Тоттенхэма может задержаться до марта.

Сейчас есть две вероятных даты открытия арены. Это может произойти 13 января, когда "шпоры" будут принимать Манчестер Юнайтед или 2 марта - дата домашней встречи с Арсеналом. Для руководства Тоттенхэма начало марта - гораздо более вероятный момент открытия стадиона, поскольку строительство новой арены идет с отставанием от графика. Об этом сообщает The Times.

Напомним, сейчас клуб проводит домашние матчи на лондонском стадионе Уэмбли, который "шпоры" арендовали только до конца декабря. Еще нет информации о продлении соглашения еще на пару месяцев.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм в матче Лиги чемпионов обыграл ПСВ со счетом 2:1.

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Теги: Тоттенхэм, стадион, АПЛ
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