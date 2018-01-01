Строители нового стадиона Тоттенхэма отстали от графика - источник

Вероятная дата открытия - 2 марта.

Открытие нового стадиона Тоттенхэма может задержаться до марта.

Сейчас есть две вероятных даты открытия арены. Это может произойти 13 января, когда "шпоры" будут принимать Манчестер Юнайтед или 2 марта - дата домашней встречи с Арсеналом. Для руководства Тоттенхэма начало марта - гораздо более вероятный момент открытия стадиона, поскольку строительство новой арены идет с отставанием от графика. Об этом сообщает The Times.

Напомним, сейчас клуб проводит домашние матчи на лондонском стадионе Уэмбли, который "шпоры" арендовали только до конца декабря. Еще нет информации о продлении соглашения еще на пару месяцев.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм в матче Лиги чемпионов обыграл ПСВ со счетом 2:1.