Ибрагимович: Пусть критики Погба посмотрят на себя

Златан Ибрагимович встал на защиту бывшего одноклубника.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович высказался в адрес игроков, критикующих полузащитника “красных дьяволов“ Поля Погба.

Ибрагимович посоветовал посмотреть на себя, а не обсуждать француза.

“Критика в адрес Погба уже становится смешной. Каждый считает свои долгом обвинить в чем-то Поля. Кто-то перешел дорогу на красный свет – виноват Погба, проколол колеса – виноват Погба, что-то пошло не так – виноват Погба. Они, наверное, просто хотят внимания.

Пусть лучше расслабятся и посмотрят на себя, особенно бывшие игроки. Пусть спросят себя, тчо они делали, когда играли. Я играл против них и могу сказать, что они были не лучше. Им платят за разговоры, внимание, но нужно говорить о фактах“, – цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича признали лучшим в МЛС.