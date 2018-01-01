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Ибрагимович: Пусть критики Погба посмотрят на себя

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Златан Ибрагимович встал на защиту бывшего одноклубника.
Златан Ибрагимович и Поль Погба
Златан Ибрагимович и Поль Погба
Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович высказался в адрес игроков, критикующих полузащитника “красных дьяволов“ Поля Погба.

Ибрагимович посоветовал посмотреть на себя, а не обсуждать француза.

“Критика в адрес Погба уже становится смешной. Каждый считает свои долгом обвинить в чем-то Поля. Кто-то перешел дорогу на красный свет – виноват Погба, проколол колеса – виноват Погба, что-то пошло не так – виноват Погба. Они, наверное, просто хотят внимания.

Пусть лучше расслабятся и посмотрят на себя, особенно бывшие игроки. Пусть спросят себя, тчо они делали, когда играли. Я играл против них и могу сказать, что они были не лучше. Им платят за разговоры, внимание, но нужно говорить о фактах“, – цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича признали лучшим в МЛС.

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Теги: Златан Ибрагимович, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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