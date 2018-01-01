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Зинченко может оказаться в Фенербахче - источник

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Турецкий клуб проявляет интерес к украинцу.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко заинтересовал турецкий Фенербахче. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, турецкий клуб готовит трансфер Александра уже предстоящей зимой.

В этом сезоне украинец провел только 4 матча за Манчестер Сити. Контракт игрока истекает летом 2020 года.

Ранее президент российской Уфы, из которой Зинченко перешел в Ман Сити, заявил, что другой клуб чемпионата Англии предлагал сумасшедшие деньги за футболиста.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Фенербахче, АПЛ
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