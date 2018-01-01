Зинченко может оказаться в Фенербахче - источник

Турецкий клуб проявляет интерес к украинцу.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко заинтересовал турецкий Фенербахче. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, турецкий клуб готовит трансфер Александра уже предстоящей зимой.

В этом сезоне украинец провел только 4 матча за Манчестер Сити. Контракт игрока истекает летом 2020 года.

Ранее президент российской Уфы, из которой Зинченко перешел в Ман Сити, заявил, что другой клуб чемпионата Англии предлагал сумасшедшие деньги за футболиста.