Азар назвал молодого таланта ПСЖ главным претендентом на Золотой мяч
Себя бельгиец не увидел в числе номинантов.
Полузащитник сборной Бельгии и Челси Эден Азар признался, что не считает себя достойным получить Золотой мяч в 2018 году.
“Даже если бы у меня был очень хороший год, не думаю, что мне стоит витать в облаках. Я не заслуживаю Золотого мяча. Думаю, в мировом футболе есть игроки, которые были продуктивнее и лучше в минувшем сезоне.
Наверное, фаворитом в борьбе за трофей является Лука Модрич, однако с сентября он играет не так много. Если учитывать начало нынешнего сезона, мне кажется, что лучший - это Килиан Мбаппе", - приводит слова Азара RTBF.
Ранее тренер французского Монако Тьерри Анри заявил, что считает именно Азара главным претендентом на Золотой мяч.
Полная версия правил