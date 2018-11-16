Азар назвал молодого таланта ПСЖ главным претендентом на Золотой мяч

Себя бельгиец не увидел в числе номинантов.

Полузащитник сборной Бельгии и Челси Эден Азар признался, что не считает себя достойным получить Золотой мяч в 2018 году.



“Даже если бы у меня был очень хороший год, не думаю, что мне стоит витать в облаках. Я не заслуживаю Золотого мяча. Думаю, в мировом футболе есть игроки, которые были продуктивнее и лучше в минувшем сезоне.



Наверное, фаворитом в борьбе за трофей является Лука Модрич, однако с сентября он играет не так много. Если учитывать начало нынешнего сезона, мне кажется, что лучший - это Килиан Мбаппе", - приводит слова Азара RTBF.

Ранее тренер французского Монако Тьерри Анри заявил, что считает именно Азара главным претендентом на Золотой мяч.