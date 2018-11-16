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Азар назвал молодого таланта ПСЖ главным претендентом на Золотой мяч

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Себя бельгиец не увидел в числе номинантов.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии и Челси Эден Азар признался, что не считает себя достойным получить Золотой мяч в 2018 году. 

“Даже если бы у меня был очень хороший год, не думаю, что мне стоит витать в облаках. Я не заслуживаю Золотого мяча. Думаю, в мировом футболе есть игроки, которые были продуктивнее и лучше в минувшем сезоне. 

Наверное, фаворитом в борьбе за трофей является Лука Модрич, однако с сентября он играет не так много. Если учитывать начало нынешнего сезона, мне кажется, что лучший - это Килиан Мбаппе", - приводит слова Азара RTBF.

Ранее тренер французского Монако Тьерри Анри заявил, что считает именно Азара главным претендентом на Золотой мяч.

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