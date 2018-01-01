Легенда МЮ: Разве Фред похож на футболиста за 60 миллионов?

Гари Невилл недоволен уровнем игры экс-игрока Шахтера.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл, ныне работающий футбольным экспертом, прокомментировал игру полузащитника “красных дьяволов“ Фреда.

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“Фред перешел в Манчестер Юнайтед за 60 миллионов фунтов стерлингов и начал сезон в матче против Лестера. Все подумали, что он смотрится ярко и аккуратно. Но разве Фред похож на футболиста за 60 миллионов? Он выглядит так, будто готов изменить игру, защищать команду от гола?

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В данный момент нет, он не выглядит как игрок, который стоит таких денег. Он все еще развивается и привыкает к Манчестер Юнайтед, и он попал на сложную позицию в клубе, где сейчас нет стабильности“, - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Фред перешел в Манчестер Юнайтед из донецкого Шахтера минувшим летом за 60 миллионов фунтов (около 68 миллионов евро).

После перехода хавбек купил себе роскошный автомобиль в цветах нового клуба и прокатился на нем вместе с невестой по окрестностям Манчестера в поисках нового дома.