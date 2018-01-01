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Зинченко хотел купить другой клуб АПЛ за сумасшедшие деньги

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Президент Уфы сообщил, что Александр Зинченко настоял на переходе в Манчестер Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов раскрыл некоторые подробности трансфера Александра Зинченко из российского клуба в Манчестер Сити.

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"Самый дорогой трансфер в истории Уфы? Зинченко. Хотя его можно было продать намного дороже. Саша просто захотел перейти именно в Манчестер Сити. Другой клуб АПЛ предлагал сумасшедшие деньги, была заинтересованность, но я не жалею. Понимал, что продажа игрока в Сити будет для нас прорывом.

Как Зинченко просил отпустить его именно в Сити? Просто: "Камилыч, я хочу к Гвардиоле".

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История длилась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала несколько месяцев шли вялые разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то сведения просачивались, но мы старались ее сдерживать.

Когда трансфер состоялся, никто не поверил! Все думали, что это какая-то фантазия. Мол, провинция совсем обнаглела. Мы и сейчас не раскрываем информацию о переходах", - приводит слова Газилова championat.com.

Напомним, Зинченко играл за Уфу в 2015-2016 годах, а после перешел в английский клуб.

Отметим, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил одну из самых высоких оценок за матч против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Уфа, футбол
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