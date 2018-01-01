Руни провел свой прощальный матч за сборную Англии

Легендарный Уэйн Руни вышел на замену в своей последней игре за национальную команду.

Сборная Англии разгромила США в товарищеском матче со счетом 3:0, который проходил на Уэмбли.

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Свой последний матч за английскую команду провел легендарный нападающий Уэйн Руни. 33-летний форвард вышел на замену на 58-й минуте встречи вместо Джесси Лингарда.

После завершения встречи Руни попрощался со сборной и поблагодарил фанатов за поддержку.

Отметим, что Руни является лучшим бомбардиром национальной сборной - в 119 матчах он забил 53 гола. Также Руни второй по количеству матчей за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Уэйн Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка.