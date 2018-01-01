Руни провел свой прощальный матч за сборную Англии
Сборная Англии разгромила США в товарищеском матче со счетом 3:0, который проходил на Уэмбли.
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Свой последний матч за английскую команду провел легендарный нападающий Уэйн Руни. 33-летний форвард вышел на замену на 58-й минуте встречи вместо Джесси Лингарда.
После завершения встречи Руни попрощался со сборной и поблагодарил фанатов за поддержку.
The end of an era. 👋#threelions pic.twitter.com/Sbf2R8IiTg— England (@England) 15 ноября 2018 г.
Отметим, что Руни является лучшим бомбардиром национальной сборной - в 119 матчах он забил 53 гола. Также Руни второй по количеству матчей за сборную Англии.
Ранее сообщалось, что легендарный форвард Уэйн Руни возведет высокую стену вокруг своего роскошного 20-миллионного особняка.
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