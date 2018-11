Руни провел свой прощальный матч за сборную Англии

Сборная Англии разгромила США в товарищеском матче со счетом 3:0, который проходил на Уэмбли.

Свой последний матч за английскую команду провел легендарный нападающий Уэйн Руни. 33-летний форвард вышел на замену на 58-й минуте встречи вместо Джесси Лингарда.

После завершения встречи Руни попрощался со сборной и поблагодарил фанатов за поддержку.

The end of an era. 👋#threelions pic.twitter.com/Sbf2R8IiTg