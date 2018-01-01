Игрок Челси признался, что ходит на прием к психологу

Альваро Мората испытывает сильное давление со стороны болельщиков.

Нападающий Челси Альваро Мората рассказал, что обращался за помощью к психологу, чтобы вернуть себе любовь к футболу.

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"Для игрока важно быть уверенным в себе, и сейчас я понимаю, насколько важно заниматься мыслями в своей голове. Футбол - это не только физическая подготовка, это еще и психология. Необходимо уметь работать с эмоциями и противостоять давлению.

Когда игрок впервые слышат слово "психолог", то его это пугает, но я понимал, что мне нужна помощь. Вначале я стеснялся разговаривать со специалистом, но именно благодаря ему я стал более счастливым, даже когда не выдаю максимальный результат на поле.

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Я и дальше буду ходить на приемы к психологу, это помогает мне получать удовольствие от футбола. Летом я был готов уйти из команды, но моя жена сказала, что это будет ошибкой. Я поговорил с психологом, настроил свою голову и готов к игре", - приводит слова Мораты ESPN.

Ранее сообщалось, что форвард Челси Альваро Мората может покинуть команду этой зимой.