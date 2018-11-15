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Жиру: Понимаю, как тяжело игрокам-гомосексуалистам

Комментариев: 1
Нападающий Челси высказался по поводу проблемы гомосексуализма в футболе.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру поделился своим мнением по поводу гомосексуализма в футболе.

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"Когда Томас Хитцльшпергер признался в своей ориентации, это вызвало большой резонанс. В тот момент я подумал, что в футболе нельзя говорить о гомосексуализме. Футболисты живут вместе в комнатах, ходят в одну душевую.

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Но сейчас я понимаю, как тяжело бывает игрокам нетрадиционной ориентации, и терпимо к ним отношусь. Когда я играл во Франции, то позировал для журнала, ориентированного на ЛГБТ-читателей. В Арсенале я носил радужные шнурки в поддержку этих людей.

В мире футбола предстоит проделать еще много работы по этому вопросу", - приводит слова Жиру The Guardian.

Ранее сообщалось, что популярная британская телерадиокомпания сняла фильм о гомофобии в английском футболе.

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Теги: Оливье Жиру, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, сборная Франции по футболу, футбол, гомосексуализм, вне игры
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Комментариев (1)
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user10033    15.11.2018, 22:01
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user10033
это точно. Им не до Жиру.
(быть бы живу)
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