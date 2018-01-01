Защитник МЮ может покинуть команду в качестве свободного агента

Услугами Криса Смоллинга заинтересован Эвертон.

Руководство Эвертона планирует укрепить защитную линию команды в летнее трансферное окно. Клуб хочет купить защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.

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Контракт англичанина c манкунианцами заканчивается летом 2019, поэтому он может достаться новой команде бесплатно, сообщает Daily Mail.

В начале года клуб из Ливерпуля уже пытался подписать футболиста, но тогда получил отказ.