Защитник МЮ может покинуть команду в качестве свободного агента
Услугами Криса Смоллинга заинтересован Эвертон.
Руководство Эвертона планирует укрепить защитную линию команды в летнее трансферное окно. Клуб хочет купить защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.
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Контракт англичанина c манкунианцами заканчивается летом 2019, поэтому он может достаться новой команде бесплатно, сообщает Daily Mail.
В начале года клуб из Ливерпуля уже пытался подписать футболиста, но тогда получил отказ.
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