Челси хочет подписать полузащитника дортмундской Боруссии

Кристиан Пулишич может переехать в Англию.

Игрок дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич может оказаться в английском клубе в ближайшее зимнее трансферное окно.

Футболистом интересуются топ-клубы АПЛ: Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм, но самую большую сумму денег за игрока могут предложить именно лондонцы, сообщает издание The Guardian.

Контракт Пулишича с “шмелями“ расчитан до 2020 года, однако игрок не хочет продлевать свое соглашение.

Ранее сообщалось, что Челси может получить трансферный бан на два года.