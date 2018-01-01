Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси хочет подписать полузащитника дортмундской Боруссии

Комментариев: 0
Кристиан Пулишич может переехать в Англию.
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич
Getty Images

Игрок дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич может оказаться в английском клубе в ближайшее зимнее трансферное окно. 

Футболистом интересуются топ-клубы АПЛ: Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм, но самую большую сумму денег за игрока могут предложить именно лондонцы, сообщает издание The Guardian.

Контракт Пулишича с “шмелями“ расчитан до 2020 года, однако игрок не хочет продлевать свое соглашение.

Ранее сообщалось, что Челси может получить трансферный бан на два года.

Поделись:
Теги: футбол, Кристиан Пулишич, Боруссия (Дортмунд), Челси, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: theguardian.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь