Челси хочет подписать полузащитника дортмундской Боруссии
Кристиан Пулишич может переехать в Англию.
Игрок дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич может оказаться в английском клубе в ближайшее зимнее трансферное окно.
Футболистом интересуются топ-клубы АПЛ: Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм, но самую большую сумму денег за игрока могут предложить именно лондонцы, сообщает издание The Guardian.
Контракт Пулишича с “шмелями“ расчитан до 2020 года, однако игрок не хочет продлевать свое соглашение.
Ранее сообщалось, что Челси может получить трансферный бан на два года.
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