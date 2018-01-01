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Канте отказалася получать зарплату через офшор

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Футболист хочет получать зарплату легальным способом.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Футболист лондонского Челси Н'Голо Канте отказался получать деньги через офшор, сообщает Football Leaks.

Сообщается, что француз открыл офшорную компанию, но после изменил свое решение и закрыл ее, отказав руководству Челси в получении зарплаты таким образом.

“Канте настроен принципиально. Он просто хочет, чтобы все было легально“, - заявил источник в Челси.

Ранее сообщалось, что Челси может получить трансферный бан на два года.

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Теги: футбол, Н'Голо Канте, Челси
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Источник: Football Leaks

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