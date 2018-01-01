Челси может получить трансферный бан на два года
Лондонцы нарушили правила перехода молодых игроков.
Лондонскому Челси грозит наказание от ФИФА за нарушение правил при переходе молодых игроков, сообщает Football Leaks.
Команда может получить трансферный бан на 2 года.
В частности, полузащитник Бертран Траоре выступал за Челси раньше того времени, когда с ним был подписан контракт, то есть когда футболисту исполнилось 18 лет.
ФИФА считает, что лондонцы специально скрыли эту информацию.
Ранее сообщалось, что Монако нарушал правила перехода несовершеннолетних игроков.
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