Кардинальное изменение: Полузащитник МЮ обрезал волосы и сменил имидж

Маруан Феллайни решил обрезать свои роскошные волосы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни впервые за 10 лет решился на кардинальную смену имиджа.

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Футболист расстался со своей пышной шевелюрой и теперь ходит с короткой стрижкой. Об этом бельгиец рассказал на своей страничке в Instagram.

"Новый год, новый имидж", - написал Феллайни. Таким способом футболист решил поздравить себя с приближающимся днем рождения - 22 ноября Маруану исполнится 31 год.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес кардинально сменила имидж, однако позже оказалось, что она всех обманула.