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Кардинальное изменение: Полузащитник МЮ обрезал волосы и сменил имидж

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Маруан Феллайни решил обрезать свои роскошные волосы.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни впервые за 10 лет решился на кардинальную смену имиджа.

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Футболист расстался со своей пышной шевелюрой и теперь ходит с короткой стрижкой. Об этом бельгиец рассказал на своей страничке в Instagram.

"Новый год, новый имидж", - написал Феллайни. Таким способом футболист решил поздравить себя с приближающимся днем рождения - 22 ноября Маруану исполнится 31 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New year, new look #birthdaytomorrow @mitchells_coiffure

Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini)

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес кардинально сменила имидж, однако позже оказалось, что она всех обманула.

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Теги: Маруан Феллайни, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, фото, имидж, прическа
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