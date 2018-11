Известный итальянский тренер возглавил Фулхэм

Английский Фулхэм назначил итальянского специалиста Клаудио Раньери новым главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт “дачников“, Раньери заключил с клубом долгосрочный контракт. Предыдущий наставник Славиш Йоканович покинул Фулхэм после того, как команда за 12 туров чемпионата Англии сумела набрать лишь 5 очков, занимая последнее место в турнирной таблице.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



