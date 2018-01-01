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Известный итальянский тренер возглавил Фулхэм

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Английский клуб официально объявил имя нового главного тренера.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Английский Фулхэм назначил итальянского специалиста Клаудио Раньери новым главным тренером команды.

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Как сообщает официальный сайт “дачников“, Раньери заключил с клубом долгосрочный контракт. Предыдущий наставник Славиш Йоканович покинул Фулхэм после того, как команда за 12 туров чемпионата Англии сумела набрать лишь 5 очков, занимая последнее место в турнирной таблице.

Отметим, что Раньери уже выступал в АПЛ. В 2016 году он возглавлял Лестер. Последним местом работы 67-летнего тренера был французский Нант.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал официально утвердил Сантьяго Солари в качестве главного тренера команды.

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Теги: Клаудио Раньери, Фулхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, контракт, тренер, футбол
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