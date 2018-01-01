Де Хеа отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Голкипера не устраивают результаты команды.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не хочет продлевать контракт с клубом.

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Как сообщает The Telegraph, испанец отказывается вести переговоры с “красными дьяволами“ из-за неудовлетворительных результатов, которые показывает команда. Если стороны не сумеют достичь компромисса, то Де Хеа может покинуть команду в качестве свободного агента.

Действующее соглашение испанца рассчитано до июня 2019 года с опцией продления еще на сезон.

Отметим, что по итогам 12-ти туров Манчестер Юнайтед занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед проиграл в дерби Манчестер Сити со счетом 1:3.