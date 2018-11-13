Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард Арсенала перенес уже вторую операцию после страшной травмы в матче ЛЕ

Комментариев: 0
Дэнни Уэлбек передвигается только при помощи костылей.
Дэнни Уэлбек получил травму в матче со Спортингом
Дэнни Уэлбек получил травму в матче со Спортингом
Getty Images

Нападающий Арсенала Дэнни Уэлбек перенес вторую операцию на травмированном голеностопе.

Читай также: Голкипер Уотфорда получил жуткую травму головы

Как сообщает официальный сайт "канониров", обе операции прошли успешно. В ближайшее время Уэлбек приступит к реабилитации, однако сроки его восстановления на данный момент неизвестны.

"Вернулся домой... Спасибо за вашу любовь и поддержку. Без сомнения, я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде. Мое восстановление начинается прямо сейчас", - написал Уэлбек на своей страничке в Instagram.

Напомним, форвард Арсенала Дэнни Уэлбек получил травму во время матча Лиги Европы против Спортинга. Футболист покинул поле на носилках и с кислородной маской на лице.

Поделись:
Теги: Дэнни Уэлбек, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Лига Европы, футбол, вне игры, травма, операция, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь