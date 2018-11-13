Форвард Арсенала перенес уже вторую операцию после страшной травмы в матче ЛЕ
Дэнни Уэлбек передвигается только при помощи костылей.
Нападающий Арсенала Дэнни Уэлбек перенес вторую операцию на травмированном голеностопе.
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Как сообщает официальный сайт "канониров", обе операции прошли успешно. В ближайшее время Уэлбек приступит к реабилитации, однако сроки его восстановления на данный момент неизвестны.
"Вернулся домой... Спасибо за вашу любовь и поддержку. Без сомнения, я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде. Мое восстановление начинается прямо сейчас", - написал Уэлбек на своей страничке в Instagram.
Напомним, форвард Арсенала Дэнни Уэлбек получил травму во время матча Лиги Европы против Спортинга. Футболист покинул поле на носилках и с кислородной маской на лице.
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