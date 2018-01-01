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Агуэро развлекался в ночном клубе в компании таинственной незнакомки

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Игрока Манчестер Сити заметили в одном из клубов Лос-Анджелеса.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро вновь не попал в заявку сборной Аргентины и решил воспользоваться очередным перерывом на матчи национальных команд, чтобы отдохнуть в ночном клубе.

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Агуэро, который недавно сменил имидж и стал блондином, был замечен в Лос-Анджелесе (США), когда входил в ночной клуб Peppermint. Как сообщает Daily Mail, компанию футболисту составила девушка, имя которой на данный момент не известно.

Отметим, что в середине октября Серхио Агуэро также был замечен в ночном клубе в компании другой девушки. Татуированной незнакомкой оказалась итальянская модель Зои Кристофили.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, США, ночной клуб, фото, девушка
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