Голкипер Уотфорда получил жуткую травму головы

Третий вратарь Уотфорда Понтус Дальберг получил жуткое повреждение во время тренировки команды.

"Это произошло с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом на утренней тренировке в воскресенье. Он получил коленом в лоб и искренне хотел встать и уйти", – сообщил основной голкипер команды Бен Фостер на своей страничке в Twitter.

GRAPHIC CONTENT ALERT 🚨!! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off😂😂👏👏💪💪 pic.twitter.com/8mC1xEH0A5