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Голкипер Уотфорда получил жуткую травму головы

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Для третьего вратаря Уотфорда Понтуса Дальберга тренировка закончилась серьезной травмой.
Понтус Дальберг
Понтус Дальберг
Getty Images

Третий вратарь Уотфорда Понтус Дальберг получил жуткое повреждение во время тренировки команды.

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"Это произошло с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом на утренней тренировке в воскресенье. Он получил коленом в лоб и искренне хотел встать и уйти", – сообщил основной голкипер команды Бен Фостер на своей страничке в Twitter.

На видео, опубликованное Фостером, видно, что у Дальберга серьезная травма левой части головы, однако на официальном сайте Уотфорда нет никаких сведений о повреждении футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард Арсенала Дэнни Уэлбек получил жуткую травму в матче против Спортинга.

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Теги: Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, вне игры, тренировка, травма, вратарь, видео, футбол
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