Голкипер Уотфорда получил жуткую травму головы

Для третьего вратаря Уотфорда Понтуса Дальберга тренировка закончилась серьезной травмой.

Третий вратарь Уотфорда Понтус Дальберг получил жуткое повреждение во время тренировки команды.

Читай также: Кравец досрочно покинул тренировку сборной Украины из-за проблем со спиной

"Это произошло с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом на утренней тренировке в воскресенье. Он получил коленом в лоб и искренне хотел встать и уйти", – сообщил основной голкипер команды Бен Фостер на своей страничке в Twitter.

GRAPHIC CONTENT ALERT 🚨!! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off😂😂👏👏💪💪 pic.twitter.com/8mC1xEH0A5 — Ben Foster (@BenFoster) 13 ноября 2018 г.

На видео, опубликованное Фостером, видно, что у Дальберга серьезная травма левой части головы, однако на официальном сайте Уотфорда нет никаких сведений о повреждении футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард Арсенала Дэнни Уэлбек получил жуткую травму в матче против Спортинга.