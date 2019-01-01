В Англии отстранили арбитра за то, что он забыл взять монетку

Судья предложил капитанам команд определить стороны поля при помощи игры в "камень, ножницы, бумага".

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение отстранить арбитра Дэвида Макнамару на три недели из-за того, что он забыл взять монетку.

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Как сообщает Sky Sports, Макнамара обслуживал матч женской Суперлиги между Манчестер Сити и Редингом и не взял с собой монетку, с помощью которой определяют, какую половину поля займет та или иная команда, и кто начнет игру с центра поля.

Когда Макнамара обнаружил отсутствие монетки, то предложил капитанам команд определить стороны при помощи игры “камень, ножницы, бумага“. Отметим, что этот матч транслировался по телевидению.

За невнимательность Макнамару отстранили от работы в период с 26 ноября по 16 декабря, однако он может обжаловать наказание.

Ранее сообщалось, что судью в Ирландии жестоко избили игроки после матча.