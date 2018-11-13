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Новым директором АПЛ стала президент компании Animal Planet

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Сюзанна Диннэйдж вступит в должность в начале 2019 года.
Сюзанна Диннэйдж - новый руководитель АПЛ
Сюзанна Диннэйдж - новый руководитель АПЛ
premierleague.com

Английская Премьер-лига выбрала нового генерального директора. Им стала президент компании Animal Planet, входящей в структуру Discovery, Сюзанна Диннэйдж.

Диннейдж сменит на посту Ричарда Скадэмора, который возглавляет АПЛ с 1999 года. В должность Диннэйдж вступит в начале 2019 года.

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“Я рада получить эту фантастическую роль. АПЛ много значит для людей. Это вершина профессионального спорта, а возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию - привилегия для меня“, - приводит слова Диннэйдж пресс-служба АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Англии ужесточат лимиты на легионеров.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, генеральный директор, должность
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