Новым директором АПЛ стала президент компании Animal Planet

Сюзанна Диннэйдж вступит в должность в начале 2019 года.

Английская Премьер-лига выбрала нового генерального директора. Им стала президент компании Animal Planet, входящей в структуру Discovery, Сюзанна Диннэйдж.

Диннейдж сменит на посту Ричарда Скадэмора, который возглавляет АПЛ с 1999 года. В должность Диннэйдж вступит в начале 2019 года.

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“Я рада получить эту фантастическую роль. АПЛ много значит для людей. Это вершина профессионального спорта, а возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию - привилегия для меня“, - приводит слова Диннэйдж пресс-служба АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Англии ужесточат лимиты на легионеров.