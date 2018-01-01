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Агент Санчеса пытается совершить переход футболиста в Реал - источник

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Игрок Манчестер Юнайтед не хочет оставаться в английской команде.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес все еще рассчитывает сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

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Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, агент чилийского футболиста Фернандо Фелицевич считает, что лучшим вариантом для Санчеса будет Реал. Фелицевич уже связался с Королевским клубом и предложил услуги своего клиента.

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По мнению агента, мадридцы, которые планируют усилить линию атаки в январе, могут себе позволить совершить трансфер Санчеса.

Основной целью Реала является игрок Интера Мауро Икарди, однако заполучить его у “сливочных“ вряд ли получится, и они могут переключить внимание на Санчеса.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес хочет уйти в ПСЖ, но, скорее всего, останется в Манчестер Юнайтед, так как ни один клуб не заинтересован в его покупке.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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