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В АПЛ введут новый лимит на легионеров - The Times

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Федерация футбола Англии планирует ужесточить лимит на легионеров для клубов из Премьер-лиги.
В АПЛ введут новые лимиты на легионеров
В АПЛ введут новые лимиты на легионеров
Getty Images

В английской Премьер-лиги в ближайшее время будет введен новый лимит на легионеров.

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Как утверждает The Times, по новым правилам команды будут иметь право вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас лимит на легионеров составляет 17 человек. Издание отмечает, что новый лимит связан с выходом Великобритании из Евросоюза.

Также сообщается, что данное предложение будет официально направлено Федерацией футбола Англии (FA) клубам Премьер-лиги в течение нынешней недели. Отказ английских клубов может иметь серьезные последствия - FA готова ужесточить правила получения разрешения на работу в Англии для футболистов, а значит игрокам из стран Евросоюза придется выполнять те же условия, что и представителям других стран.

Ранее сообщалось, что на ПСЖ могут наложить трансферный бан из-за нарушения правил подписания молодых футболистов.

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Теги: футбол, Англия, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, легионеры, лимит на легионеров, правила
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