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Санчес останется в Манчестер Юнайтед

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Чилиец не уйдет в зимнее трансферное окно.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, скорее всего, останется в команде.

Во-первых, из-за солидного оклада игрока не все клубы смогут удовлетворить его финансовые запросы. Во-вторых, “манкунианцы“ не хотят отпускать важных игроков в зимнее трансферное окно, сообщает издание The Telegraph.

Более того, на футбольном рынке сейчас нет клубов, которые заинетерсованы в покупке чилийца.

Ранее сообщалось, что Санчес хочет йти в ПСЖ.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, АПЛ
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Источник: Telegraph.co.uk

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