Чилиец не уйдет в зимнее трансферное окно.

Футболист Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, скорее всего, останется в команде.



Во-первых, из-за солидного оклада игрока не все клубы смогут удовлетворить его финансовые запросы. Во-вторых, “манкунианцы“ не хотят отпускать важных игроков в зимнее трансферное окно, сообщает издание The Telegraph.

Более того, на футбольном рынке сейчас нет клубов, которые заинетерсованы в покупке чилийца.

Ранее сообщалось, что Санчес хочет йти в ПСЖ.