Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Старриджа обвиняют в нарушении запрета на ставки

Комментариев: 0
Пока неизвестно, как будет наказан футболист.
Даниэль Старридж
Даниэль Старридж
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии обвиняет форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа в том, что он делал ставки на футбольные матчи, сообщает Goal.com.

Читай также: Шакири не полетел в Сербию на матч ЛЧ, чтобы избежать конфликта с фанатами

Англичанин делал ставки на два неназванных матча в январе 2018 года, хотя в Англии футболистам запрещено делать прогнозы в букмекерских конторах.

О возможних санциях против футболиста пока не сообщается.

 

Поделись:
Теги: футбол, Даниэль Старридж, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Goal

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь