Старриджа обвиняют в нарушении запрета на ставки
Пока неизвестно, как будет наказан футболист.
Футбольная ассоциация Англии обвиняет форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа в том, что он делал ставки на футбольные матчи, сообщает Goal.com.
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Англичанин делал ставки на два неназванных матча в январе 2018 года, хотя в Англии футболистам запрещено делать прогнозы в букмекерских конторах.
О возможних санциях против футболиста пока не сообщается.
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