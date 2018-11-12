Стерлинг купил ротвейлера, который теперь загрызет любого непрошеного гостя футболиста
Рахим Стерлинг решил защитить свой дом от воров.
Звезда сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг решил обезопасить себя от непрошенных гостей и приобрел себе собаку.
Как сообщает The Sun, Стерлинг потратил 15 тысяч фунтов (почти 17 тысяч евро), чтобы купить себе чистокровного ротвейлера, которого назвал Оканом.
Более того, 23-летний игрок отправил своего питомца на специальную подготовку, чтобы Окан знал, как защитить собственность футболиста.
Полная версия правил