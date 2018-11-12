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Стерлинг купил ротвейлера, который теперь загрызет любого непрошеного гостя футболиста

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Рахим Стерлинг решил защитить свой дом от воров.
Стерлинг купил ротвейлера, который теперь загрызет любого непрошеного гостя футболиста

Звезда сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг решил обезопасить себя от непрошенных гостей и приобрел себе собаку.

Как сообщает The Sun, Стерлинг потратил 15 тысяч фунтов (почти 17 тысяч евро), чтобы купить себе чистокровного ротвейлера, которого назвал Оканом.

Более того, 23-летний игрок отправил своего питомца на специальную подготовку, чтобы Окан знал, как защитить собственность футболиста.

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Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, футбол
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Комментариев (1)
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Irena    12.11.2018, 12:40
Оценка:  0
Irena
крокодила надо было покупать
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