Стерлинг купил ротвейлера, который теперь загрызет любого непрошеного гостя футболиста

Рахим Стерлинг решил защитить свой дом от воров.

Звезда сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг решил обезопасить себя от непрошенных гостей и приобрел себе собаку.

Как сообщает The Sun, Стерлинг потратил 15 тысяч фунтов (почти 17 тысяч евро), чтобы купить себе чистокровного ротвейлера, которого назвал Оканом.

Более того, 23-летний игрок отправил своего питомца на специальную подготовку, чтобы Окан знал, как защитить собственность футболиста.