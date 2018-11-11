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Менди решил нарваться на Усика, пару раз боднув украинца головой

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Александр Усик посетил раздевалку Ман Сити после матча с МЮ.
Менди решил нарваться на Усика, пару раз боднув украинца головой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который накануне победил британца Тони Беллью, посетил дерби Манчестера, а после игры поздравил игроков Манчестер Сити с победой  над МЮ.

Усик посетил раздевалку "горожан" в компании украинского полузащитника Александра Зинченко.

Боксер поздравил игроков с победой и сделал несколько селфи с футболистами, а также главным тренером Ман Сити Пепом Гвардиолой.

Но больше других осмелел Бенжамен Менди, который за спиной Усика встал в боксерскую стойку, потом поиграл мышцами на фоне боксера (так же за спиной украинца), а потом и вовсе боднул Усика головой. Правда, сразу после этого убежал подальше, чтобы не получить удар в ответ.

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Теги: Бенджамен Менди, Манчестер Сити
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