Менди решил нарваться на Усика, пару раз боднув украинца головой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который накануне победил британца Тони Беллью, посетил дерби Манчестера, а после игры поздравил игроков Манчестер Сити с победой над МЮ.

Усик посетил раздевалку "горожан" в компании украинского полузащитника Александра Зинченко.

Боксер поздравил игроков с победой и сделал несколько селфи с футболистами, а также главным тренером Ман Сити Пепом Гвардиолой.

Но больше других осмелел Бенжамен Менди, который за спиной Усика встал в боксерскую стойку, потом поиграл мышцами на фоне боксера (так же за спиной украинца), а потом и вовсе боднул Усика головой. Правда, сразу после этого убежал подальше, чтобы не получить удар в ответ.

Champ meets the Champs! 🏆@usykaa joined us in the dressing room for our derby victory celebrations! 🙌#mancity pic.twitter.com/LpkGtCKaAG