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Погба может пропустить дерби с Манчестер Сити

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У игрока небольшое повреждение.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может пропустить матч АПЛ с Манчестер Сити.

На последней тренировке француз занимался по индивидуальной программе из-за небольшой травмы, сообщает Skysports.

Кроме того, ще полностью не восстановился Ромелу Лукаку, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил две последние игры “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Пол Сколуз раскритиковал поведение Жозе Моуринью после матча с Ювентусом.

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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Источник: skysports.com

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