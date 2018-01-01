Погба может пропустить дерби с Манчестер Сити

У игрока небольшое повреждение.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может пропустить матч АПЛ с Манчестер Сити.

На последней тренировке француз занимался по индивидуальной программе из-за небольшой травмы, сообщает Skysports.

Кроме того, ще полностью не восстановился Ромелу Лукаку, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил две последние игры “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Пол Сколуз раскритиковал поведение Жозе Моуринью после матча с Ювентусом.