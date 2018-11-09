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Стерлинг стал самым высокооплачиваевым английским футболистом

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Игрок Манчестер Сити подписал новый контракт с клубом.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
twitter.com/ManCity

23-летний футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг продлил контракт с “горожанами“ до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

По условиям соглашения, зарплата англичанина составит 344 тысячи евро в неделю.

Таким образом, по уровню зарплаты он обошел форварда Тоттенхэма Харри Кейна, который зарабатывает 229 тысяч в неделю, и стал самым высокооплачиваевым английским футболистом.

Ранее сообщалось, что Стерлинг принес извинения Шахтеру за скандальный пенальти. 

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Теги: футбол, АПЛ, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити
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Источник: www.mancity.com

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