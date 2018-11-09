Стерлинг стал самым высокооплачиваевым английским футболистом

Игрок Манчестер Сити подписал новый контракт с клубом.

23-летний футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг продлил контракт с “горожанами“ до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

По условиям соглашения, зарплата англичанина составит 344 тысячи евро в неделю.

Таким образом, по уровню зарплаты он обошел форварда Тоттенхэма Харри Кейна, который зарабатывает 229 тысяч в неделю, и стал самым высокооплачиваевым английским футболистом.

Ранее сообщалось, что Стерлинг принес извинения Шахтеру за скандальный пенальти.