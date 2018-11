Футболист Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком октября в АПЛ.

В прошлом месяце габонец отлечился пятью голами в трех матчах.

5️⃣ goals

3️⃣ matches@Aubameyang7 is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October 👏👏#PLAwards pic.twitter.com/ei6TfChp1y