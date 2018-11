Гвардиола ответил Алвесу, который сказал, что тренировки с ним лучше, чем секс

Главный тренер Манчестр Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не согласен с откровенным признанием бывшего футболиста Барселоны Дани Алвеса.

Бразилец сказал, что работа с Гвардиолой на тренировках доставляет ему больше удовольствия, чем секс.

“Я предпочитаю секс“, - цитирует Гвардиолу официальная страница Манчестер Сити в соцсети Twitter.

REPORTER: Dani Alves said “being coached by you is better than sex”...



PEP: I prefer the sex!



😂