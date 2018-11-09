Гвардиола ответил Алвесу, который сказал, что тренировки с ним лучше, чем секс
Испанский специалист не раздвеляет мнения бывшего подопечного.
Главный тренер Манчестр Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не согласен с откровенным признанием бывшего футболиста Барселоны Дани Алвеса.
Бразилец сказал, что работа с Гвардиолой на тренировках доставляет ему больше удовольствия, чем секс.
“Я предпочитаю секс“, - цитирует Гвардиолу официальная страница Манчестер Сити в соцсети Twitter.
REPORTER: Dani Alves said “being coached by you is better than sex”...— Manchester City (@ManCity) 9 ноября 2018 г.
PEP: I prefer the sex!
😂
Ранее Гвардиола заявил, что останется манкунианцем на всю жизнь.
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