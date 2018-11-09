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Гвардиола ответил Алвесу, который сказал, что тренировки с ним лучше, чем секс

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Испанский специалист не раздвеляет мнения бывшего подопечного.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестр Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не согласен с откровенным признанием бывшего футболиста Барселоны Дани Алвеса.

Бразилец сказал, что работа с Гвардиолой на тренировках доставляет ему больше удовольствия, чем секс.

“Я предпочитаю секс“, - цитирует Гвардиолу официальная страница Манчестер Сити в соцсети Twitter.

Ранее Гвардиола заявил, что останется манкунианцем на всю жизнь.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Дани Алвес, Барселона, Манчестер Сити
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Источник: twitter.com

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