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Манчини получал в Ман Сити в два раза больше, чем было прописано в контракте - Spiegel

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Новый слив документов затронул финансовые взаимоотношения "горожан" с итальянским специалистом.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
Getty Images

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на новый отчет Football Leaks заявило, что руководство Манчестер Сити намеренно утаивало зарплату Роберто Манчини, возглавляющего команду с 2009 по 2013 год.

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Источник сообщает, что Манчини ежегодно получал 3,2 миллиона фунтов (3,7 миллиона евро). Манчестер Сити по контракту платил специалисту 1,45 миллионов фунтов (около 1,66 миллионов евро), а остальную сумму ему выплачивали через клуб из ОАЭ Аль-Джазира, принадлежащий владельцу “горожан“.

В финансовой отчетности средства, выплаченные Манчини, указывались как “услуги специального советника“.

Напомним, в последние дни Football Leaks начало массовую публикацию расследований деятельности различных клубов Европы. Так, были представлены доказательства коррупции со стороны президента ФИФА Джанни Инфантино. Также сообщалось, что ПСЖ отбирал футболистов в клуб по расовому признаку.

Кроме того, издание анонсировало выпуск материала о положительных допинг-пробах многократного победителя Лиги чемпионов.

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Теги: Роберто Манчини, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, вне игры, скандал, зарплата, расследование
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