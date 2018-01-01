Эвертон оштрафовали за нарушение правил перехода молодых игроков

"Ирисок" лишили права регистрации молодых футболистов.

FA признала, что футбольный клуб Эвертон нарушил правила перехода молодых игроков.

Теперь клуб лишен права регистрировать молодых игроков до 18-ти лет строком до двух лет и оштрафован на 500 тысяч фунтов (около 474 тысяч евро), сообщает издание The Telegraph.

“Ириски“ переманивали футболистов из других академий, предлагая им различные привилегии, например, оплату за аренду их жилья.

Ранее сообщалось, что Верратти арестовали за вождение в нетрезвом виде.