Дембеле выбыл до конца года

У бельгийского футболиста серьезная травма.

Полузащитник Тоттэнхэма Мусса Дембеле сможет помочь своей команде только в следующем году, сообщает пресс-служба английского клуба.

TEAM NEWS: @mousadembele (ankle) - scans have confirmed ligament damage to right ankle and is unlikely to be available until the New Year. pic.twitter.com/twfAUTMoKh — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 ноября 2018 г.

Футболист получил травму лодыжки в матче против Вулверхэмптона (3:2).

Ранее сообщалось, что Рамос извинился перед игроком Виктории, которому разбил нос.