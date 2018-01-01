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Дембеле выбыл до конца года

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У бельгийского футболиста серьезная травма.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
Getty Images

Полузащитник Тоттэнхэма Мусса Дембеле сможет помочь своей команде только в следующем году, сообщает пресс-служба английского клуба.

Футболист получил травму лодыжки в матче против Вулверхэмптона (3:2).

Ранее сообщалось, что Рамос извинился перед игроком Виктории, которому разбил нос.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Мусса Дембеле, АПЛ
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Источник: twitter.com

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