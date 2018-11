Дембеле выбыл до конца года

Полузащитник Тоттэнхэма Мусса Дембеле сможет помочь своей команде только в следующем году, сообщает пресс-служба английского клуба.

TEAM NEWS: @mousadembele (ankle) - scans have confirmed ligament damage to right ankle and is unlikely to be available until the New Year. pic.twitter.com/twfAUTMoKh