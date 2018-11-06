Роналду - третий, Модрич - первый: Зинченко представил топ-5 лучших футболистов мира

Украинский игрок Манчестер Сити составил собственный список лучших игроков мира.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко назвал имена лучших футболистов мира. Об этом сообщает Goal.com.

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По мнению украинца, первое место занимает игрок Реала Лука Модрич, который в этом году стал лучшим игроком года по версии ФИФА. Вторую строчку в рейтинге занял лидер Барселоны Лионель Месси, а замыкает тройку звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

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На четвертой строчке Зинченко расположил юного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, а пятое место занят игрок Ливерпуля Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко может стать частью сделки с Лионом по трансферу Танги Ндомбеле.