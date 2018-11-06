Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду - третий, Модрич - первый: Зинченко представил топ-5 лучших футболистов мира

Комментариев: 0
Украинский игрок Манчестер Сити составил собственный список лучших игроков мира.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко назвал имена лучших футболистов мира. Об этом сообщает Goal.com.

Читай также: Скромный парень: Лучший футболист мира использует телефон за 100 евро

По мнению украинца, первое место занимает игрок Реала Лука Модрич, который в этом году стал лучшим игроком года по версии ФИФА. Вторую строчку в рейтинге занял лидер Барселоны Лионель Месси, а замыкает тройку звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Читай также: Мбаппе - самый дорогой футболист в мире – CIES

На четвертой строчке Зинченко расположил юного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, а пятое место занят игрок Ливерпуля Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко может стать частью сделки с Лионом по трансферу Танги Ндомбеле.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Лука Модрич, Реал, Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Ювентус, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Мохамед Салах, Ливерпуль, ТОП-5, лучший игрок, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь