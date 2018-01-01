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Конте потребовал у Челси крупную компенсацию за увольнение

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Итальянский специалист рассчитывает получить 23 миллиона евро.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Экс-тренер Челси Антонио Конте, который был уволен с должности по завершении прошлого сезона, продолжает судебное разбирательство с лондонским клубом.

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Итальянец после отставки потребовал выплатить ему компенсацию. По информации La Gazzetta dello Sport, юристы, представляющие интересы тренера, собираются взыскать с "синих" до 23 миллионов евро.

Эта сумма состоит из обязательной компенсации за расторжение контракта в размере 13 миллионов, а еще 5-10 миллионов Челси должен будет выплатить за нанесение ущерба репутации Конте.

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При этом клуб отказывается что-либо платить специалисту, обвиняя его в систематическом нарушении контрактных обязательств. Лондонцы утверждают, что Конте часто опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства и парковался в неположенном месте на клубной базе.

Напомним, в последнее время ходили слухи о возможном назначении Антонио Конте на должность главного тренера Реала, однако позже стало известно, что стороны не сумели достигнуть договоренности по ключевым вопросам контракта.

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Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, контракт, увольнение, компенсация
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