Каррагер рассказал, что может помочь Ливерпулю выиграть АПЛ

Экс-игрок мерсисайдцев считает, что все решится в весенней части английского чемпионата.

Бывший футболист Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу шансов мерсисайдцев победить в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге.

"Всем известно, что Манчестер Сити лучше, чем Ливерпуль. Но это не значит, что Ливерпуль не сможет выиграть чемпионат. Надежды клуба на победу в АПЛ могут реализоваться во второй части сезона, если Ман Сити далеко пройдет в Лиге чемпионов.

В таком случае "горожане" будут больше обращать внимание на Лигу чемпионов, они могут немного потерять концентрацию в чемпионате Англии. В этом и заключается единственный шанс Ливерпуля", — цитирует Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля на полетел в Сербию на матч ЛЧ, чтобы избежать конфликта с фанатами.