Лестер посетил похороны владельца клуба в Бангкоке

Делегация английского футбольного клуба Лестер посетила похороны погибшего владельца команды Вишая Шривадданапрабха в столице Таиланда, городе Бангкок.

Еще 3 ноября футболисты одержали выездную победу над Кардиффом (0:1), а 4 числа прибыли в Таиланд и провели в последний путь своего президента.

In normal situations when the players of the club Leicester City. Travel to Thailand We are very happy for the fans, but for today we are sad, we cry because we are Siamese Fox. We are the same heart#LCFC #VichaiSrivaddhanaprabha #LeicesterCity #PremierLeague pic.twitter.com/etajSM3cCk