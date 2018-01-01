Правительство Великобритании против участия их клубов в Суперлиге
Британцам не нравится проект новой Суперлиги.
Власть Велиобритании выступила с заявлением, в котором высловилась против участия клубов АПЛ в новой Суперлиге.
Читай также: Голкипер Лестера стал свидетелем падения вертолета и пытался спасти владельца клуба
“Правительство об этом ничего не знает, а это означает, что АПЛ тоже не в курсе. Мы против этой идеи, так как это станет угрозой для культуры спорта в Англии.“
Ранее появилась информация, что несколько европейских топ-клубов, и в том числе Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Ливерпуль тайно обсуждают выход из УЕФА и создание нового турнира в 2021 году.
Полная версия правил