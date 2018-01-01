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Правительство Великобритании против участия их клубов в Суперлиге

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Британцам не нравится проект новой Суперлиги.
Английская Премьер-лига
Английская Премьер-лига
Getty Images

Власть Велиобритании выступила с заявлением, в котором высловилась против участия клубов АПЛ в новой Суперлиге.

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“Правительство об этом ничего не знает, а это означает, что АПЛ тоже не в курсе. Мы против этой идеи, так как это станет угрозой для культуры спорта в Англии.“ 

Ранее появилась информация, что несколько европейских топ-клубов, и в том числе Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Ливерпуль тайно обсуждают выход из УЕФА и создание нового турнира в 2021 году.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Челси, УЕФА, Ливерпуль
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Источник: Telegraph.co.uk

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