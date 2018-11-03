Разбивай мое сердце: Погба посвятил новую прическу Манчестер Юнайтед

Поль Погба не может протянуть и недели без нового рисунка на голове.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба показал новое творение на своей голове.

Футболист все время выбривает разные рисунки и орнаменты на своей голове, а иногда окрашивает их в разные цвета. На этот раз француз изобразил разбитое сердце, обратившись при этом к "красным дьяволам". Видео игрок опубликовал на своей странице в Instagram.

"Разбивай мое сердце, но я всегда буду любить тебя", - подписал видео Погба и отметил в этой публикации официальный аккаунт Манчестер Юнайтед.

Ранее Погба изобразил молнию на голове.