Игроки Лестера вышли на разминку в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба

Игроки почтили погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхе.

Футболисты Лестера вышли на разминку перед игрой с Кардиффом в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхе.

"Кхун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах", - написано на футболках.

Это первая игра Лестера после страшной трагедии, в результате которой погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре пассажира вертолета.

После матча футболисты и весь тренерский штаб клуба отправятся в Таиланд, где пройдут похороны.