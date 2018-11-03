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Игроки Лестера вышли на разминку в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба

Комментариев: 1
Игроки почтили погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхе.
Игроки Лестера вышли на разминку в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба
Getty Images

Футболисты Лестера вышли на разминку перед игрой с Кардиффом в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхе.

"Кхун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах", - написано на футболках.

Это первая игра Лестера после страшной трагедии, в результате которой погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре пассажира вертолета.

После матча футболисты и весь тренерский штаб клуба отправятся в Таиланд, где пройдут похороны.

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Теги: Лестер, чемпионат Англии
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.11.2018, 19:00
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гость
Загадочное крушение, однако. Техническая неисправность как-то не вяжется с вертолетом миллиардера, который едва успел поднятся в воздух.
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