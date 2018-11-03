Игроки Лестера вышли на разминку в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба
Игроки почтили погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхе.
Футболисты Лестера вышли на разминку перед игрой с Кардиффом в футболках, посвященных погибшему владельцу клуба Вишаю Шриваддханапрабхе.
"Кхун Вишай, ты навсегда останешься в наших сердцах", - написано на футболках.
Это первая игра Лестера после страшной трагедии, в результате которой погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре пассажира вертолета.
После матча футболисты и весь тренерский штаб клуба отправятся в Таиланд, где пройдут похороны.
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