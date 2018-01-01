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Зинченко может стать частью сделки между Манчестер Сити и Лионом - The Telegraph

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"Горожане" согласны отдать Александра Зинченко в обмен на Танги Ндомбеле.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Руководство Манчестер Сити готово распрощаться с полузащитником Александром Зинченко ради трансфера хавбека Лиона.

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По информации The Telegraph, “горожане“ рассчитывают подписать 21-летнего игрока Лиона Танги Ндомбеле. Руководство манчестерского клуба рассматривает француза в качестве долгосрочной замены Фернандиньо.

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Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов фунтов (около 45 миллионов евро). Источник отмечает, что если французский клуб не устроит сумма, то Манчестер Сити готов включить в сделку Зинченко.

Напомним, полузащитник Александр Зинченко впервые за долгое время сыграл за Манчестер Сити. Украинец вышел в стартовом составе кубкового матча против Фулхэма. За эту встречу Зинченко получил одну из самых худших оценок среди игроков команды.

Смотрите также видео всех моментов с участием нашего футболиста.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Лион, чемпионат Франции по футболу, футбол
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