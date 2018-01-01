Зинченко может стать частью сделки между Манчестер Сити и Лионом - The Telegraph

"Горожане" согласны отдать Александра Зинченко в обмен на Танги Ндомбеле.

Руководство Манчестер Сити готово распрощаться с полузащитником Александром Зинченко ради трансфера хавбека Лиона.

Читай также: Зинченко уйдет из Манчестер Сити этой зимой - The Telegraph

По информации The Telegraph, “горожане“ рассчитывают подписать 21-летнего игрока Лиона Танги Ндомбеле. Руководство манчестерского клуба рассматривает француза в качестве долгосрочной замены Фернандиньо.

Читай также: Зинченко стал героем пародии на клип Майкла Джексона

Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов фунтов (около 45 миллионов евро). Источник отмечает, что если французский клуб не устроит сумма, то Манчестер Сити готов включить в сделку Зинченко.

Напомним, полузащитник Александр Зинченко впервые за долгое время сыграл за Манчестер Сити. Украинец вышел в стартовом составе кубкового матча против Фулхэма. За эту встречу Зинченко получил одну из самых худших оценок среди игроков команды.

Смотрите также видео всех моментов с участием нашего футболиста.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.