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Зинченко в матче с Фулхэмом: Видео моментов с участием украинца

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Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл все 90 минут в матче Кубка лиги.

Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч с Фулхэмом в рамках Кубка английской лиги.

Зинченко отыграл все 90 минут встречи и получил одну из худших оценок среди игроков "горожан".

Вашему внимание видео всех моментов с участием украинца:

Напомним, в этом матче травму получил полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. На восстановление футболисту потребуется около месяца и он пропустит поединок с Шахтером в Лиге чемпионов.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Кубок английской лиги, Фулхэм, футбол, видео
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