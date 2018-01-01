Зинченко в матче с Фулхэмом: Видео моментов с участием украинца
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл все 90 минут в матче Кубка лиги.
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч с Фулхэмом в рамках Кубка английской лиги.
Зинченко отыграл все 90 минут встречи и получил одну из худших оценок среди игроков "горожан".
Вашему внимание видео всех моментов с участием украинца:
Напомним, в этом матче травму получил полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. На восстановление футболисту потребуется около месяца и он пропустит поединок с Шахтером в Лиге чемпионов.
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