Голкипер Лестера стал свидетелем падения вертолета и пытался спасти владельца клуба

О поступке Каспера Шмейхеля рассказал главный тренер Лестера.

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель пытался прорваться к месту крушения вертолета владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, чтобы спасти находившихся в нем людей. Об этом сообщает Daily Express.

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Шмейхель находился на парковке и садился в автомобиль в тот момент, когда на стоянку рухнул вертолет. Каспер бросился к горящему вертолету, чтобы спасти владельца команды и других людей, находившихся в нем, однако его остановила полиция.

"Это так, но я не буду вдаваться в детали. Каспер увидел страшную аварию и пережил ужасные вещи", - рассказал об инциденте главный тренер Лестера Клод Пюэль.

Напомним, 27 октября в Англии произошла трагедия - возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Причиной аварии стал отказ хвостового винта.

Вишай и еще четверо людей, которые были на борту, погибли.

Позже в Сети появилось видео крушения вертолета.

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