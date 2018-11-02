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Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Фулхэма по версии WhoScored

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Украинец сыграл свой третий матч за "горожан" в текущем сезоне.
Александр Зинченко получает инструкции от Пепа Гвардиолы в матче с Фулхэмом
Александр Зинченко получает инструкции от Пепа Гвардиолы в матче с Фулхэмом
Getty Images

Манчестер Сити одолел Фулхэм со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В стартовом составе “горожан“ вышел украинский футболист Александр Зинченко, который отыграл все 90 минут встречи. По версии известного портала WhoScored, наш футболист получил одну из самых низких оценок среди игроков своей команды.

Зинченко играл на левом фланге защиты, сделал 89 передач, из которых точными были 81%. Также украинец совершил 3 успешных подката и 1 раз успешно выполнил обводку.

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За свою игру в матче Зинченко получил оценку 7.3. Более низкие оценки получили лишь голкипер Ариянет Мурич (6.9) и полузащитник Фабиан Делф (7.2), а также те футболисты, которые выходили на замены.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко покинет клуб в зимнее трансферное окно.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Кубок английской лиги, футбол, оценка
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Источник: whoscored.com

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Комментариев (1)
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Sirko_1111    02.11.2018, 10:31
Оценка:  0
Sirko_1111
Дрова есть дрова. Поэтому он Шахте не подошёл. Не пойму зачем Шева берёт его в сборную.
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