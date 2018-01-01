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Де Брюйне получил травму в кубковой игре с Фулхэмом

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Уходя с поля, бельгиец держался за левое колено.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне не доиграл до конца матч 1/8 финала Кубка английской лиги с Фулхэмом.

На 86-й минуте бельгийца заменили. Покидая поле, он прихрамывал, держась за левое колено.

"Его осматривают врачи. Пока не знаем, обошлось или что-то серьезное", – сказал Гвардиола после матча.

Стоит отметить, что Де Брюйне лишь второй раз вышел в стартовом составе Сити после травмы правого колена, полученной в августе.

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Теги: Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, травма
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