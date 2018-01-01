Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме

Украинец поделился особенностями тренировочного процесса в АПЛ.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о том, как проходит тренировочный процесс в Англии, и чем он отличается от динамовского.

“Если у нас одна игра в неделю, то тренируемся каждый день, по одной тренировке. В середине недели бывает по две тренировки. Они весьма непростые, так скажу, бегать приходится нормально.

В Англии скорости совершенно иные. В первое время нужно к этому привыкнуть, мыслить быстрее, быстрее работать с мячом. Конечно, в этом есть отличие.

Если говорить о нагрузках, то думаю, это зависит не от чемпионата, а от подхода тренера. Если брать Пеллегрини, или Реброва и Хацкевича, с которыми я работал в Динамо, то больше физических упражнений в Англии.

Тренировки тяжелые, но интересные. Нет бессмысленной беготни, ты все время работаешь с мячом, делаешь какие-то упражнения. Тебе интересно и тяжело. Любому футболисту нравится работать с мячом”,- приводит слова Ярмоленко официальный сайт ФФУ.

Напомним, что недавно Андрей получил серьезную травму, из-за которой пропустит около 6 месяцев.