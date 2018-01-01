Зинченко уйдет из Манчестер Сити этой зимой - The Telegraph

Вероятнее всего, украинец продолжит карьеру в Бетисе.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, скорее всего, покинет состав английского клуба в ближайшее трансферное окно.

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По информации The Telegraph, этой зимой украинец может перебраться в испанский Бетис, который по прежнему заинтересован в футболисте.

Еще одним вариантом продолжения карьеры Зинченко может стать турецкий Фенербахче.

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко мог перейти в Бетис минувшим летом, но клубы не достигли договоренности.

Отмечалось, что украинец хотел остаться в составе “горожан“ несмотря на низкую вероятность игровой практики.

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